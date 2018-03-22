川普擬對中國課高額關稅 政商界憂貿易大戰開打中廣新聞網 (2018-03-22 12:01)
美國總統川普預定，將在美東時間星期四，宣佈將對從中國進口的產品，徵收高額關稅。美國貿易代表萊特海澤星期三，在一場國會聽證會中，為這項重大政策辯護。有美國學者認為，一旦這項政策正式宣佈，將會是美中關係從一九八九年以來，面臨最嚴重破裂風險的階段（葉柏毅報導）
這項政策還沒宣佈，已經讓美國商界人心惶惶。紐約時報網站在星期三晚間搶先報導，川普在美東時間星期四將會宣佈，針對中國竊取美國技術與貿易秘密，而對從中國進口的商品，每年徵收至少五百億美元關稅的計畫，這項徵稅計畫，將涉及大約一百個類別的中國進口產品。報導還指出，川普也指示美國財政部，要限制中國在美國投資的種類，例如人工智慧或是行動通訊產業。美國貿易代表萊特海澤，星期三在國會聽證會中，也為川普的這項決定辯護。
而當有關消息披露之後，美國商界對此憂心忡忡。美國商會在致川普的公開信中指出，中國在貿易上的行為，包括市場設限、盜取智慧財產權等問題，當然需要解決；不過他們擔心，川普對中國產品大規模徵收關稅，將導致中國報復，進而引發美中貿易大戰。
此外，有四十五家行業協會，也發表一封聯名公開信，表達了同樣的憂慮，信中也表示，擔憂中國報復，不希望看到美中貿易大戰，同時願意協助白宮，以其他方式，因應中國在貿易上的不當做法。
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