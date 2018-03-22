休閒放鬆好去處～綠川水岸大台灣旅遊網 (2018-03-22 10:46)
【大台灣旅遊網TTNews記者黃曼寧】
綠川水岸，經過台中市政府的整治後，煥然一新，吸引不少遊客在此駐足欣賞，或在蔭涼處坐下與朋友談天，在繁忙的都市內，別有番放鬆愜意的滋味。
綠川景觀河道全長610公尺，白天的綠川一眼望去，可看見白色蒲公英造型的LED燈飾，穿插在草與草之間，偶有蝴蝶翩翩飛過，頗有夢幻氣氛。河川清澈見底，河底佈滿了大小不一的石頭，時有大石放置其上。水面映照著樹影及周邊建築物，偶爾隨風或流水起了波瀾。閉上眼睛，耳邊聽著潺潺流水聲，十分療癒，彷彿能將心裡的雜念沖刷走。
夜晚的綠川，在造型LED燈或紫、或綠、或白、或藍的映照下，顯得更絢爛迷人，情侶漫步在燈光美、氣氛佳的河岸旁，戀愛的浪漫程度瞬間直接登頂。現在的綠川適合各個族群到來，不過年長者要小心台階，在綠川沿岸散步時也要略為注意，以防失足踩空。
到台中遊玩的朋友，可將綠川列為景點選擇之一，無論是早上或夜晚，都可以欣賞到綠川不一樣的面貌哦！（攝影／黃曼寧）
更多旅遊資訊：http://tw.tranews.com
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
一蘭拉麵海外再開新店 紐約曼哈頓吃得到【MOOK景點家】
不用人擠人 台北隱藏版賞櫻公園大公開 【台灣好新聞報】
春季旅展線上開跑 KKday日韓行程買一送一【KKday】
群馬草津溫泉滑雪＆溫泉雙享受【旅遊經】
靜岡濱名湖畔夢幻紫藤花海搖曳【旅遊經】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》