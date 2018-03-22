【大台灣旅遊網TTNews記者黃曼寧】綠川水岸，經過台中市政府的整治後，煥然一新，吸引不少遊客在此駐足欣賞，或在蔭涼處坐下與朋友談天，在繁忙的都市內，別有番放鬆愜意的滋味。綠川景觀河道全長610公尺，白天的綠川一眼望去，可看見白色蒲公英造型的LED燈飾，穿插在草與草之間，偶有蝴蝶翩翩飛過，頗有夢幻氣氛。河川清澈見底，河底佈滿了大小不一的石頭，時有大石放置其上。水面映照著樹影及周邊建築物，偶爾隨風或流水起了波瀾。閉上眼睛，耳邊聽著潺潺流水聲，十分療癒，彷彿能將心裡的雜念沖刷走。夜晚的綠川，在造型LED燈或紫、或綠、或白、或藍的映照下，顯得更絢爛迷人，情侶漫步在燈光美、氣氛佳的河岸旁，戀愛的浪漫程度瞬間直接登頂。現在的綠川適合各個族群到來，不過年長者要小心台階，在綠川沿岸散步時也要略為注意，以防失足踩空。到台中遊玩的朋友，可將綠川列為景點選擇之一，無論是早上或夜晚，都可以欣賞到綠川不一樣的面貌哦！（攝影／黃曼寧）更多旅遊資訊：http://tw.tranews.com