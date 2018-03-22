（中央社紐約21日綜合外電報導）社群媒體臉書遭爆外洩個資，執行長祖克柏接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，自己很樂意到國會作證，並表示自己認同臉書應受到適度監管。



協助美國總統川普打選戰的英國公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica），據報在5000萬名臉書（Facebook）用戶毫不知情下擷取他們的個資並濫用，消息一出，撻伐臉書的聲浪不斷。



這起醜聞爆出後的5天中，歐美國會議員都已向祖克柏（Mark Zuckerberg）提出要求，請他到國會作證。



祖克柏接受CNN獨家專訪，今天在「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）節目中播出。祖克柏告訴記者西格爾（Laurie Segall）：「簡單回答，如果是正確的事，我會很樂意去做。」



「我們試圖在做的，是派出臉書公司內知道最多事的人去作證。」「如果那個人是我，那麼我會很樂意去。」



根據美國國會直播頻道有線衛星公共事務廣播電視網（C-SPAN）資料庫，雖然臉書旗下雇用了一小批律師團隊和華府遊說人士，祖克柏自己從沒到國會的委員會作證過。



祖克柏在CNN專訪中表示，問題不在於臉書該不該受到監管，而是怎麼做最好。祖克柏說：「我確信我們應受到監管。」「有些事情我也很樂見，比如廣告透明化管制。」



他並為個資外洩事件致歉：「這大幅破壞用戶對我們的信任，我為此感到非常抱歉。」「保護用戶資料是我們的基本責任。」



祖克柏如今誓言，將進一步限制應用程式開發商取得個資的途徑，例如自動移除用戶至少3個月沒開啟的應用程式權限。另外，針對所有取得巨量個資的應用程式，臉書也將展開調查。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070322