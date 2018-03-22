《風水世家》小三遭疑整形 女星大力捏臉自清NOWnews今日新聞 (2018-03-22 11:42)
曾在本土劇《風水世家》飾演白目小三「貝拉」的張懷媗，拍戲時發生意外摔斷頸椎，手術之後無法正常拍戲，去年在臉書上宣告自己不演了，之後轉戰生技業賣營養食品。不過有網友看直播時質疑她雙頰豐潤，酒窩變深疑似整形，她當場要主持人捏臉，證明自己沒有「加工」過。
張懷媗2016年險遭富商性侵對此提告，2個月前官司終於勝訴，她也重回螢光幕，直播賣自己旗下的產品時，沒想到被網友批評她是整形臉，為了回應網友她當下要主持人捏她的臉辨真假，且鎮定表示：「我是胖在該胖的地方。」她大方地說：「反正這也不是第一次（被懷疑整形）了。」
最近張懷媗在《幸福來了》飾演秘書貝拉，比起之前看起來真的變年輕了，而她在臉書中放上的素顏照，和螢光幕前亮麗的模樣確實有差，她強調自己是吃了旗下研發的營養食品，讓氣色變好，皮膚彈性變佳，絕不是網友說的整形。
▲張懷媗在臉書PO出遛狗照片看似素顏，氣色與螢光幕前模樣差很大。（圖／翻攝 張懷媗臉書, 2018.03.22）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【東方翡翠寶石】緬甸玉A貨翡翠珠串手環 /白色、珠徑約13.5
- 【BCBGIRLS太陽眼鏡】熱銷百搭款(黑#BG4023S BKG)
- 身心障礙三等（地政）密集班DVD函授課程
- 【源之氣】竹炭禪坐墊Q款+摸得到(大圓+小四方加高)/二色可
- 甜蜜約定 Doraemon 回憶當年哆啦A夢純銀手鍊
- 《嬰兒與母親》1年12期 + 7-11禮券500元
- 【CITIZEN Eco-Drive】心花怒放光動能三眼女錶-淡金(FD2023
- 《M.B.H─綠藝典藏》半腰穿掛窗簾(270*230cm)
- 【東方翡翠寶石】花彩5排翡翠珠串手環 /油青、白斐、黃翡/O
- DW Daniel Wellington St Mawes經典皮革腕錶-白X咖啡/40mm
揭露父親病榻言行 李戡：不會是第二個李敖【NOWnews今日新聞】
前偶像女團成員走上絕路 網友忙報警救人【NOWnews今日新聞】
眉毛剩一半 周子瑜依然美到逆天【NOWnews今日新聞】
李敖2段婚姻轟動 與前妻反目入獄 比現任老婆大30歲【NOWnews今日新聞】
自縊女星生前控陪睡百次 20萬網友推動重新調查【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》