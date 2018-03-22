▲女星張懷媗遭網友質疑整形，捏臉自清。（圖／翻攝 張懷媗臉書, 2018.03.22）

曾在本土劇《風水世家》飾演白目小三「貝拉」的張懷媗，拍戲時發生意外摔斷頸椎，手術之後無法正常拍戲，去年在臉書上宣告自己不演了，之後轉戰生技業賣營養食品。不過有網友看直播時質疑她雙頰豐潤，酒窩變深疑似整形，她當場要主持人捏臉，證明自己沒有「加工」過。

張懷媗2016年險遭富商性侵對此提告，2個月前官司終於勝訴，她也重回螢光幕，直播賣自己旗下的產品時，沒想到被網友批評她是整形臉，為了回應網友她當下要主持人捏她的臉辨真假，且鎮定表示：「我是胖在該胖的地方。」她大方地說：「反正這也不是第一次（被懷疑整形）了。」



最近張懷媗在《幸福來了》飾演秘書貝拉，比起之前看起來真的變年輕了，而她在臉書中放上的素顏照，和螢光幕前亮麗的模樣確實有差，她強調自己是吃了旗下研發的營養食品，讓氣色變好，皮膚彈性變佳，絕不是網友說的整形。

▲張懷媗在臉書PO出遛狗照片看似素顏，氣色與螢光幕前模樣差很大。（圖／翻攝 張懷媗臉書, 2018.03.22）