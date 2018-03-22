MLB／甫拿到簽證就登板 吳昇桓投1局無失分飆1KNOWnews今日新聞 (2018-03-22 11:44)
今年球季轉戰藍鳥隊的韓籍投手吳昇桓，甫拿到工作簽證，在今（22）日對上費城人的比賽中就出賽，投1局沒有失分，沒被擊出安打，送出1次三振。
對於吳昇桓的表現，藍鳥隊總教練John Gibbons説：「我覺得他看起來還不錯，投了很多不同的球種，他在投球時的感覺很好，投球機制不錯。」
吳昇桓直到昨天才拿到簽證，昨晚回到球隊，是否影響到季前的準備，「今天是我第一場比賽，所以我不打算接下去說季賽會怎麼樣，不過投打練習和牛棚都給我很大的幫助。」吳昇桓說。
而對於自己今年第一次在春訓熱身賽投球，吳昇桓表示，感覺非常好，投球內容還不錯，對此感到很開心。
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