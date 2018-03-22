MLB／一朗傷後復出2打數被三振 熱身賽首安再等等NOWnews今日新聞 (2018-03-22 11:47)
水手隊日籍野手44歲的鈴木一朗，今（22）日在熱身賽復出，他2打數未敲安，熱身賽還在尋找手感。
一朗是相隔一周再度回到陣中，他最後一次出賽是15日，因為右小腿拉傷所以退場。
而他今天擔任9棒、左外野先發上陣，第一打席就被左投Brent Suter三振，一朗看起來對速球適應度還要增加，4局他第二打席也一樣被三振，後來就被換下場休息。
不過別忘記，一朗今年受到自由球員市場緩慢影響，「開機」時間較短，加上他在熱身賽才出賽4場，目前7打數4三振，並沒有敲安，全部的球迷都在等待他首安出現。
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