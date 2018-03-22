（中央社記者張榮祥台南22日電）2018台南安平全國鐵人三項錦標賽24日將於台南安平觀夕平台登場，但因考慮周遭交通問題，今年賽事從往年的2天縮減成1天，參賽選手也減半，剩800人。



台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，台南市政府及中華民國鐵人三項運動協會共同主辦的2018台南安平全國鐵人三項錦標賽，3月24日將在台南安平觀夕平台登場。



今年賽事一如往年，分為標準賽、半程賽及接力賽，教育局表示，今年因要集中賽事及減少交通衝擊，賽程從2天縮減為1天，參賽選手也減半，只剩800人報名參賽。



今年因有菲律賓蘇比克灣亞洲盃鐵人三項賽、中國泰州亞洲盃鐵人三項賽、中國東戴河亞洲盃鐵人三項賽及ASTC韓國長距離亞洲鐵人三項錦標賽的選拔賽，張團畯、林威志、吳承泰、王威凱、謝伯韶、簡微禎、張綺文、張家班的婷婷跟家豪等國內好手將參與這次安平的賽事。



安平鐵人三項比賽期間，市府請民眾行經四草大道、鹿耳門大道、北汕尾一路、北汕尾二路、漁濱路、世平一街、安北路、世平路等路段時，配合改道，觀夕平台也將封道及交通管制。（編輯：張芷瑄/管中維）1070322