（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）美國女星布蘭妮為時尚品牌Kenzo拍攝的代言廣告推出後，由於她的容貌改變，引發網路熱議是否修圖過度。



有網友在Kenzo的Instagram留言：「令人失望。請找布蘭妮真人重拍。」



時尚品牌Kenzo最新推出的2018年春季牛仔布料系列服裝，找來1990年代晚期曾大紅大紫的36歲女星布蘭妮（Britney Spears）代言。不過，由攝影師林堡（Peter Lindbergh）掌鏡的系列廣告20日推出時，卻立即在社群網站引發熱議。



有網友指出，幾乎認不出是布蘭妮，也有網友表示，乍看之下，還以為是流行女星潔西卡辛普森（Jessica Simpson）。



Kenzo的Instagram帳號便有署名vesag81的網友寫道：「令人失望。請找布蘭妮真人重拍。」網友isabelle_lefebvre2017也寫道：「很糟糕的修圖，為什麼要找布蘭妮來拍廣告，如果你們根本不想要她原本的相貌？」



Kenzo是日裔服裝設計師高田賢三（Kenzo Takada）1970年創立於法國巴黎的時尚品牌。（編輯：陳俊碩）1070322