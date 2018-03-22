今年的4月1日就是一代巨星張國榮逝世15年的日子，為了追思永遠的「哥哥」，高雄市電影館特地選在張國榮的忌日放映經典電影《胭脂扣》（Rouge）31週年紀念版，讓影迷們能在大銀幕上重溫張國榮與梅豔芳這對銀幕情侶的風采。

《胭脂扣》是在1987年推出的香港劇情片，由梅艷芳及張國榮主演，講述十二少與名妓如花的愛情故事。

導演關錦鵬的作品以情感細膩、畫面唯美著稱，而此部片的特色更是打破以往對於鬼片的固有觀念，不使用任何特技，反而著重在氣氛的烘托及畫面的拍攝手法，也成功拍出少見的頹廢美感。《胭脂扣》不僅囊括各項大獎，也讓梅艷芳成為金馬獎、亞太影展、香港電影金像獎的最佳女主角。

除了《胭脂扣》之外，由王家衛執導、張國榮與梁朝偉主演的《春光乍洩》(Happy Together)也將在4月29日於南部大銀幕登場。

而第54屆的金馬獎主視覺海報也曾將《春光乍洩》的元素融入其中，兩款主視覺海報分為「影癡版」及「粉絲版」，「影癡版」的設計是將《春光乍洩》中的瀑布畫面，投映於形態萬千的布幕上，並且以眾多線條組成54 Logo；「粉絲版」則是張國榮和梁朝偉在布宜諾斯艾利斯的天台上留下的身影，光是看著這個畫面就可以回想起電影中兩人的愛與離別。

（首圖取自高雄市電影館 粉絲專頁）