衛福部長陳時中日前表示，今年底施打的公費流感疫苗，將全面從三價改為四價，不過，疾管署傳染病防治諮詢會昨天卻做出「今年仍維持打三價流感疫苗」的決議。陳時中今天(22日)表示，他個人還是傾向使用四價疫苗，但還是要尊重專家會議的結論，並強調，此事無關藍綠，沒有政治算計。



衛福部長陳時中1月時曾指出，為提供更周全的保護力，今年將改採購涵蓋所有流感病毒株的四價疫苗做為公費疫苗，供10月開始的下個流感季使用。不過，疾管署21日召開傳染病防治諮詢會議，會中專家卻認為，三價疫苗雖可能出現疫苗病毒株與實際流行病毒不吻合的情況，但仍有3到5成的保護力，且本流感季的重症個案也沒有預期的多，下個流感季仍應維持三價公費疫苗。

對於專家會議的結論，衛福部長陳時中22日受訪時表示，雖然他個人傾向應使用四價疫苗，但必需尊重專家的意見。陳時中：『(原音) 我個人是有這樣的傾向，不過還是要尊重專家的意見。一般來講，我們不是特別的專家，大家講說有新的藥、大家都來用新的藥，都有這樣的一個基本的想法，可是專家會議就整個安全性、效益、世界的潮流、世界各國大家的想法做綜合的判斷。』

有媒體報導，疫苗政策之所以急轉彎，是因為由行政院前院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品只有代理三價疫苗，若公費疫苗改採購四價疫苗，東洋將被排除在外，並將讓由國民黨前副主席詹啟賢擔任董事長、有生產四價疫苗的國光生技獲益。對此，陳時中強調，疫苗政策改變與藍綠一點關係都沒有，是基於專家的專業建議，絕對沒有所謂的政治算計。