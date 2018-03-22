繼「福衛五號」成功發射後，接替「福衛三號」的氣象衛星「福衛七號」將於今年發射。科技部長陳良基今天(22日)在立法院指出，預估今年暑假會發射升空，將有助於提升颱風路徑預報準確度，滿足台灣地區民生應用需求。



「福衛七號」是接替「福衛三號」的氣象衛星，是由國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署共同執行，將發射6枚任務衛星，以密集提供中低緯度的氣象觀測資料。

科技部長陳良基22日於立法院答詢指出，「福衛七號」預估今年暑假會發射升空，將有助於提升颱風路徑預報準確度，滿足台灣地區民生應用需求。他說：『(原音)現在我們還在等SpaceX的通知，應該是暫定在今年暑假期間。』

針對「福衛五號」去年發射升空後，一度出現失焦問題，儘管目前影像品質已能符合預期，但仍引發「事後修圖」的質疑。甫上任的國研院太空中心主任林俊良指出，所有的數位相機都會這樣做，不能說是修圖，是在取得原始資料後，要做「後處理」的動作。

陳良基也指出，「福衛五號」在調查後推測是準直儀出問題，造成失焦，「福衛七號」在發射前會特別注意這一塊。