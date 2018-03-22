全員主唱兼 rapper！SEVENTEEN 新分隊「夫碩純」終於正式出道啦！韓星網 (2018-03-22 09:57)
全員主唱兼 rapper！SEVENTEEN 新分隊「夫碩純」終於正式出道啦！
在曖昧不明的季節裡，聽見一首乾脆的新歌感覺真的太痛快了！大家都聽過「夫碩純」的出道歌 “Just Do It” 了嗎？現在就來一睹勝寛、DK 與 Hoshi 的魅力吧！
SEVENTEEN 裡默契與實力都無比合拍的三位成員勝寛、DK 與 Hoshi，在 21 日傍晚釋出了第一首組合歌曲 “Just Do It” MV，直接公開了演唱會上的表演實況，立刻吸引超過 10 萬人按讚。
“Just Do It” 由 SEVENTEEN 隊內的製作擔當 Woozi 操刀、夫碩純全員參與作詞，充滿正能量的歌詞與暢快的旋律讓人一聽就上癮。
就像歌名「毫無阻礙、一口氣」(거침없이) 一樣，夫碩純也立刻在昨晚播出的 MBC Music《Show Champion》中，首度公開表演新歌。儘管從平時的 13 人濃縮成 3 人，勝寛、DK 與 Hoshi 仍以穩定的唱功和強烈魅力填滿整座舞台。
最後，就來欣賞夫碩純的第一場公開表演吧！
（照片與影片來源：Pledis Entertainment、MBC）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT T-Race MotoGP 2016 限量賽車計時腕錶-黑/45mm
- 【J’code 真愛密碼】悠閒崔弟金銀墜(TWEETY金飾系列)
- 【東方翡翠寶石】細豆種A貨翡翠手鐲玉鐲/淺綠色、些微透光
- EXCELSA Pastapiu製麵機
- 【BLADEZ】BF1- BIO FORCE氣壓滑輪多功能重量訓練機
- 【禾美珠寶】天然A貨翡翠十二生肖項墜Z009(猴)
- 《Homelike》緹拉3x7衣櫃
- 【星辰 CITIZEN】WICCA 英倫少女時尚腕錶(BH7-539-91 雙色)
- 【NIXON】42-20 CHRONO 王者風範街頭潮流腕錶-大理石黑(A03
- BURBERRY年度限量素面皮革長型穿扣手帳冊-軍紅色
揭露父親病榻言行 李戡：不會是第二個李敖【NOWnews今日新聞】
前偶像女團成員走上絕路 網友忙報警救人【NOWnews今日新聞】
眉毛剩一半 周子瑜依然美到逆天【NOWnews今日新聞】
李敖2段婚姻轟動 與前妻反目入獄 比現任老婆大30歲【NOWnews今日新聞】
自縊女星生前控陪睡百次 20萬網友推動重新調查【NOWnews今日新聞】