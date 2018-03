在曖昧不明的季節裡,聽見一首乾脆的新歌感覺真的太痛快了!大家都聽過「夫碩純」的出道歌 “Just Do It” 了嗎?現在就來一睹勝寛、DK 與 Hoshi 的魅力吧!



SEVENTEEN 裡默契與實力都無比合拍的三位成員勝寛、DK 與 Hoshi,在 21 日傍晚釋出了第一首組合歌曲 “Just Do It” MV,直接公開了演唱會上的表演實況,立刻吸引超過 10 萬人按讚。





“Just Do It” 由 SEVENTEEN 隊內的製作擔當 Woozi 操刀、夫碩純全員參與作詞,充滿正能量的歌詞與暢快的旋律讓人一聽就上癮。







就像歌名「毫無阻礙、一口氣」(거침없이) 一樣,夫碩純也立刻在昨晚播出的 MBC Music《Show Champion》中,首度公開表演新歌。儘管從平時的 13 人濃縮成 3 人,勝寛、DK 與 Hoshi 仍以穩定的唱功和強烈魅力填滿整座舞台。



最後,就來欣賞夫碩純的第一場公開表演吧!







(照片與影片來源:Pledis Entertainment、MBC)