浪漫滿點！女團MOMOLAND為新劇《偉大的誘惑者》獻唱首波OST韓星網 (2018-03-22 10:00)
偉大的誘惑者
第一支OST《抱抱我》（안아줘）就讓少女心爆發啊～！由人氣女團MOMOLAND的成員泰河、娥仁、JooE、NANCY四人合作，歌聲甜美很適合春天呢…。
女團MOMOLAND為MBC全新月火劇《偉大的誘惑者》，獻唱了首波 OST《抱抱我》（안아줘／Hug me），當中有成員泰河、娥仁、JooE、NANCY四人，以青春甜美的歌聲，浪漫詮釋了第一首歌曲。
《抱抱我》這首歌是描述男女在曖昧推拉時，為了試探彼此心意而小心翼翼的互動，兩人之間為愛悸動的心情，是相當適合春天的浪漫歌曲。
權時賢（禹棹煥 飾）為了追求殷泰熙（JOY 飾），展開熱烈的愛情攻勢，也真切的表達出女主怦然心動的感受。
一起來欣賞這首甜死人不償命的歌曲吧～！
（截圖自：劇照／MelOn／MOMOLAND）
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