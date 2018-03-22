（中央社記者汪淑芬台北22日電）飛航安全調查委員會主任委員黃煌煇今天到立法院交通委員會報告業務，他說，去年台灣的噴射機10年平均全毀事故率，近年來首次降至0，顯示飛航事故調查與飛安改善有相當成效。



黃煌煇說，台灣的渦輪噴射定翼機平均全毀事故率，已由10年前的每百萬離場發生2.73次，至106年降至0次，也是近年來首次渦輪噴射定翼機10年平均全毀事故率降至0，顯示台灣飛航事故調查與飛安改善相當成效。



黃煌煇說，安全沒有假期，完全無鬆懈空間，飛安會不但將更嚴謹執行調查，也希望不論是主管機關或是民航業界，都能在自己的崗位上，為台灣的飛航安全盡全力把關。



另黃煌煇提到，台灣近10年，渦輪螺旋槳飛機事故率也是呈下降趨勢；不過，2014年及2015年發生兩次重大事故，造成近10年全毀平均事故率提高為每百萬離場約3.16次。



這兩件空難，一件是2014年復興航空澎湖事故，另一件是復興航空南港事故，兩次都是ATR渦輪螺旋槳飛機墜毀。



黃煌煇說，渦輪螺旋槳飛機事故率升高，引起航空界極度重視，不論管理面、執行面或調查面，都痛定思痛，引以為戒，以最嚴格的標準檢視事故原因並改善。（編輯：李錫璋）1070322