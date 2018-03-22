▲徐薇凌。（圖／LPGA提供）

第二場美國本土戰——起亞菁英賽（Kia Classic）將於本周四在卡爾斯巴德艾維艾拉高爾夫俱樂部（Aviara Golf Club at Park Hyatt Aviara Resort,Carlsbad）舉行。作為全日空錦標賽前最後一場比賽，本場賽事將集結來自世界各地的144名好手，其中包括衛冕冠軍李美林（Mirim Lee）在內的7位賽事前冠軍，本賽季4位分站賽事冠軍以及17位賽季新人等。此次，台灣小將徐薇凌及錢珮芸將積極備戰、爭創佳績。本賽事總獎金為180萬美金。

去年作為新人的台灣小將錢珮芸，曾在這個球場打出並列第11位，本週她將繼續憑借自己對球場的熟悉與瞭解再創佳績：「我一直都很喜歡這個球場，因為練習過很多次，也幫雅妮當過一次桿弟，所以對這裡還是很熟悉的。而這個球場因為果嶺的草比較軟，所以這週比賽我會更用力地去打，希望有個完美的表現。」

已擁有三項LPGA賽事冠軍並以衛冕冠軍身份回到本次賽場的李美林，本週將力爭衛冕：「我很期待回到這場比賽，這裡不僅有我愛的墨西哥菜，而且今年我的父母特地從韓國過來陪我。去年他們並沒有在現場看到我捧起獎杯的那刻，而今年，我希望能讓他們看見我成功衛冕的時刻。」

起亞菁英賽是本賽季CME全球競賽（Race to the CME Globe）的第6站賽事，憑借獲得澳大利亞女子公開賽（Women‘s Australian Open）冠軍的韓國新人高真榮（Jin Young Ko）目前以715分總分高居榜首，成功在新加坡世界女子冠軍賽斬獲冠軍獎杯的小魔女魏聖美（Michelle Wie）以679分目前暫列第二，而成功衛冕賽季首戰的布里特妮-林西科姆（Brittany Lincicome）以645分緊跟其後。