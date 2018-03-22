NBA／騎士主場優勢再勝暴龍 詹皇飆35分17助攻NOWnews今日新聞 (2018-03-22 11:34)
儘管騎士主帥Tyronn Lue預計因病缺席一周，但大將Kevin Love終於傷癒歸隊增添一大利多，今(22)日在主場對決東區第一的暴龍，雖一度落後達15分，最終仍靠著先發5虎的好表現，及「小皇帝」LeBron James轟下35分7籃板17助攻的驚人數據，助騎士以132:129笑納三連勝。
騎士過去在主場對戰暴龍的比賽8勝僅1負﹐擁有絕對的主場優勢，不過今天第二節卻遭遇亂流，反倒被攻下22:41的攻勢，半場以64:79落後，易籃過後，騎士終於找回外線手感，飆進5記三分球瘋狂追分，以1分落後進入決勝節。
儘管有幾度被反超但騎士在James的帶領下保持些微領先，最後30秒Love飆進關鍵三分球扼殺了暴龍逆轉機會，這也是騎士28年來在半場失掉79分後還能逆轉贏球的首次。
騎士共6人得分上雙，先發5人除了James的好表現外，Love攻下次高的23分12籃板4助攻，目前回歸2場都繳出不錯成績，George Hill挹注22分，替補登場的 J.R. Smith貢獻10分5籃板。
暴龍以雙槍表現最佳Kyle Lowry攻得24分7助攻，前役輪休的一哥 DeMar DeRozan繳出21分5助攻，此役落敗暴龍也終止了隊史客場最長9連勝。
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