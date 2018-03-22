華盛頓國民二壘手Daniel Murphy（墨菲），在去年10月進行右膝蓋手術，他表示，自己可能趕不上29日（美國時間）對上紅人的開幕戰。

國民去年在國聯分區系列賽落敗後，Murphy進行右膝蓋手術，今年春訓沒有出賽紀錄，在最近開始守備練習，並持續進行打擊練習，對於自己的進步Murphy當時表示感到很開心。

Murphy説，「我不想要讓Dave Martinez（國民總教練）在我上場時還要擔心我，我希望我回到球場時是我已經完全康復了。」

在Murphy缺陣期間，國民將會派出老將Howie Kendrick鎮守二壘。

去年球季Murphy出賽144場，擊出172支安打，其中包含23發全壘打，有93分打點，打擊率3成22、上壘率3成84、長打率5成43。