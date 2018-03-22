網球／美網邁向50周年 公布新LOGO、重整球場NOWnews今日新聞 (2018-03-22 11:02)
四大滿貫、美國網球公開賽(US Open Tennis Championships)今年將邁向50周年，美國網球協會（USTA）公布賽事新標誌，主視覺仍沿用1997年啟用的火球圖案，但從火球造型簡化成現代而流線型設計，並啟用整建過後的阿姆斯壯球場。
阿姆斯壯球場本為主球場，後建了新的主球場艾許球場（Arthur Ashe Stadium）， 是目前世界上最大的室外網球場，可容納2萬多名觀眾，改建過後的阿姆斯壯球場，預計可容納1萬多人座位列為美網2號球場。
新標誌由知名平面設計公司Chermayeff＆Geismar＆Haviv設計，美國網球協會市場總監Amy Choyne說，「新標誌大膽且精力充沛，他更好的體現美網的活力。美網已有50年的輝煌歷史，新的標誌會帶領我們走下一個美好的50年。」
我國女將詹詠然去年和「瑞士公主」Martina Hingis搭檔帶走女雙冠軍盃，今年在Hingis退休後，詹詠然則勢必要另尋搭檔，力拼衛冕冠軍盃。去年在混雙決賽落敗居亞軍的妹妹詹皓晴則是要再次挑戰冠軍盃。
2018年美國公開賽將於8月27日周一開打，並延續到9月9日周日。美網50週年紀念活動的全部時間表將於今年夏天發布。
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