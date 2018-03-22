▲江宏恩在本土劇中飾演渣男，與小三張靜之上演外遇戲碼。（圖／翻攝 江宏恩、張靜之臉書, 2018.03.22）

江宏恩與老婆愛情長跑7年，去年12月結婚，兩人感情穩定，婚後兩人也期待快點生小孩，不過他在本土劇中，卻飾演外遇渣男，還遭網友怒罵「垃圾」、「噁爛」，戲裡戲外的感情生活天差地遠，讓他有點困擾。

根據《蘋果日報》報導，他在戲劇《金家好媳婦》演外遇渣男，劇情發展竟然像AV情節，他和劇中老婆高宇蓁，在床上翻雲覆雨，小三張靜之竟在一旁目睹這一切，如此激情的橋段，他笑回：「現實生活誰敢這麼大膽」，他表示：「我是來演戲，不是來演床戲的，不要讓我停留在加藤鷹（前AV男優）的階段，當下只想趕快拍完。」



江宏恩過往都是演正義角色，這是第一次飾演外遇渣男，演的十分到位，他嚇得回說：「我背負家庭革命的危險拍的」，還說演得好要歸功老婆，因為常跟老婆練習。而這個外遇渣男的角色，讓網友不斷大罵他，對於這網路言論他看得很開：「會選擇不聽這些去影響表演時的心情，否則演出當下心裡會有抗拒。」