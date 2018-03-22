邁阿密公開賽，相隔一年多復出的小威廉絲首戰爆冷門以三比六跟二比六敗給日美混血的大阪直美提前出局，36歲的小威廉絲的發球跟移位速度都不如小她16歲的對手，顯示還沒有恢復到最佳狀況，也讓之前大會提出球員是否可以因為懷孕而取得種子位置的討論持續延燒。



（陳楷報導）



小威廉絲獲得邁阿密的外卡，但第一輪就碰到非種子球員裡近況最好的大阪直美，大阪剛剛才在印地安泉拿下冠軍，世界排名從44跳到22名，但在邁阿密來不及排進種子。結果小威第一盤就被破了兩次發球局，第二盤大阪掌握節奏乘勝追擊，只花了77分鐘就以直落二獲勝晉級。



小威廉絲打完去年的澳網以後在九月份生下一個女兒，邁阿密是她休息13個月以後的第一場比賽，雖然排名已經落到491名但大會當然給予外卡，賽事總監布萊克還表示應該給予小威種子身份，引起外界各種討論。



按照現行WTA規定，球員因為受傷生病或者其他因素超過六個月以上、兩年以內可以申請傷病保護排名，採用受傷前的排名報名兩項頂級賽跟兩場大滿貫賽，但是不能列為種子。因此小威就算申請也可能成為籤表中的種子殺手。但許多球員認為懷孕生子是個人選擇，小威並不是第一個媽媽球員，不應該因為她當了母親就獲得額外的優待。



