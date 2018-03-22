短髮女神高俊熙化身泳裝女神，大秀性感身材！韓星網 (2018-03-22 08:00)
高俊熙
看到這幾張照片真想令人大叫：「這身材火辣的泳裝女神是我的高俊熙！」
21日高俊熙在個人IG上寫道：「我最喜歡的禮拜三」「和珍貴的人們」「拍攝完畢」，並同時上傳了三張照片。
高俊熙頭上包著白色毛巾，帶著黑色墨鏡，身穿緊身的復古吊帶豔紅色連體泳裝，在沙灘椅上盡顯白皙皮膚和毫無贅肉、凹凸有致的完美身材，不愧是模特出身！ 從發佈的IG可以知道高俊熙在美國加州的一家酒店完成了拍攝工作。
另外作為演員的高俊熙在1月20日終映的JTBC電視劇《Untouchable》中，飾演前總統的女兒。 與YG Entertainment簽約之後的高演員繼續閃耀奪目。
圖：高俊熙IG
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