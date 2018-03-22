2017年年初嫁給天王Rain，並於同年10月生下女兒的金泰希終於要複出啦。 婚後一直只能從粉絲街拍照中看到的女神在20日公開了自拍照。



金泰希更新了自己的社交網帳戶，發佈了兩張超美的工作照，宣佈正式產後複出。 照片中的金女神肌膚零毛孔，大波浪捲髮更襯出她的溫婉氣質， 她還留言：「最近過得好嗎？ 還想著天氣轉好了，結果突然又變冷了。 希望大家要注意，不要感冒了。 會努力努力帶好的作品來見大家，希望到那天前大家都有健康幸福，加油。 」











而Rain自己也第一時間給老婆點讚，真的是實力寵妻，外加迷弟一枚~







「圖：金泰希IG」

