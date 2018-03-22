最近好多人在討論他！擔任MBC月火劇（週一、二播出）《偉大的誘惑者》男主角──禹棹煥，相信不少人老早就注意到他了吧？小編好喜歡他的演技和聲音…為了看他一步一步成長，也老早就關注他的SNS了，分享給大家！





禹棹煥出生於1992年7月12日，2011年出道，經紀公司為「Keyeast」。







小編在2016年時，通過電影《Master》和KBS 2TV《住在我家的男人》認識禹棹煥。雖然都是小配角，卻有著不容忽視的存在感。







去年（2017年），禹棹煥又陸續出演OCN《救救我》和KBS 2TV《Mad Dog》。





他更以《Mad Dog》獲得「2017 KBS演技大賞」的「男子新人獎」。





藝人洪錫天就曾在MBC綜藝節目《黃金漁場-Radio Star》表示，第一眼看到禹棹煥就覺得他會成功。





而在他首部擔綱第一男主角的MBC《偉大的誘惑者》，果然受到不少關注，在不少觀眾的心中燃起熊熊大火，最新的「偷心男」絕對是禹棹煥！





有不少網友說禹棹煥與徐康俊的外型十分相似，





小編是覺得禹棹煥比較性感、比較撩啦 >///<





tvN《名單公開2018》中，禹棹煥在「預約花路的10位2018 Super Rookie」排名二位。而現在來看，禹棹煥真的獲得很多關注！





不曉得各位都關注他的SNS了嗎？趕快搜尋Instagram帳號「wdohwan」！大家又是哪一部作品注意到禹棹煥的呢？來告訴小編吧～



（圖片、影片來源：wdohwan@Instagram、TVDaily、MBC《黃金漁場-Radio Star》、《偉大的誘惑者》、tvN《名單公開2018》、OCN《救救我》、KBS 2TV《Mad Dog》、《住在我家的男人》、《Master》）

