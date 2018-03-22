《無限挑戰》4月播特輯 又能多看幾期了韓星網 (2018-03-22 09:13)
無限挑戰
離《無限挑戰》結束的日子越來越近了，正當觀眾們不捨時，MBC電視台又傳來了《無限挑戰》結束後將播出特輯的消息，總算撫慰了觀眾們的心。
22日據MBC電視台透露，正在準備4月播出的《無限挑戰》特輯中，之後再推出崔興浩PD的新綜藝節目。 不過特輯將播出幾期、由怎樣的內容組成MBC並未透露。
《無限挑戰》將於3月31日結束並進入休息期，金泰浩PD、劉在錫、朴明秀、鄭埻夏、HAHA、楊世亨、曹世鎬等「無挑」原班人馬將不再參加新接檔的綜藝節目，而新節目將起用新嘉賓並以全新內容和觀眾見面。
《無限挑戰》開播13年來一直備受觀眾喜愛，是名副其實的國民綜藝，本月底終要落下帷幕。
「圖：《無限挑戰》」
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