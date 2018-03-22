位於江南的Café Mula純白的建築搭上綠色植物的裝潢佈置，讓人一走進去就感到心曠神怡，彷彿在都市也能找到自己悠閒的一小片天地。





(Photo credit:IG@2nazzing)





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白綠相間的環境散發著柔和溫暖的氣息，演員李棟旭也曾經在這裡拍攝過雜誌畫報唷！



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除了空間令人放鬆，Café Mula提供的甜點也會讓人減肥的心瞬間放鬆XDDD這裡的甜點以提拉米蘇為主打，除了原味的提拉米蘇之外，幾乎人人必點的便是草莓抹茶提拉米蘇。



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一大塊抹茶提拉米蘇上鋪滿了大量的草莓，豐盛的視覺效果簡直太誘人，不過要注意，草莓抹茶提拉米蘇可不是天天有，有季節性的喔！如果非草莓季，可能會換成其他水果。



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另外，其實Mula是瑜珈服裝的品牌，所以店內還規劃了還有一部分空間作為服裝販售，複合式的經營讓你除了吃之外還能在裡頭小逛，足以讓你在這裡消磨到一整個下午也不無聊～



(Photo credit:IG@h0ngmay)



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營業時間：10:00~22:00

地址：서울시 강남구 압구정로 13-12





