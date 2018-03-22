就在 MAMAMOO 以「星光閃耀的夜晚」火速成為六冠王之際，令人興奮的後續消息也接連出爐。早已發過多首翻唱歌曲的隊長頌樂，如今也要舉行首場個人演唱會了！



MAMAMOO 於昨日（21 號）宣布，頌樂將於4 月 27～29 三天，在梨花女子大學的三星廳舉行出道後的第一場個人演唱會《頌樂感性演唱會 Blossom》，同時公開了唯美浪漫的海報。







自 2015 年開啟個人企劃〈頌樂感性〉至今，頌樂重新詮釋了六首風格殊異的歌曲，有些甚至發行於她出生以前，讓身在現代的歌迷也能聽見經典的感動。





這次頌樂也為新專輯〈Yellow Flower〉送上一首自創曲，因此在《頌樂感性演唱會 Blossom》中除了會表演企劃中的新歌外，還有機會聽見頌樂自己創作的其他歌曲。想親身體驗超實力派頌樂的現場演唱，千萬別忘了繼續鎖定消息囉！





（照片與影片來源：RBW）

