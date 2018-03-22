「李光洙&鄭有美」最新情侶畫報公開，這個身高差也很萌啊～！韓星網 (2018-03-22 09:30)
李光洙, 鄭有美, 裴晟佑, 裴宗玉, Live
李光洙、鄭有美、裴晟佑、裴宗玉四位主演齊聚拍攝了最新的四月畫報，訪談中也提到了對於tvN韓劇《Live》的想法。
演員李光洙與鄭有美為雜誌《Marie Claire Korea》四月刊，拍攝了全新畫報，當中也接受了一系列的專訪，兩人為戲詮釋的警察角色，都是以黑短髮示人，造型更顯得突出俐落，兩人的身高差也成為了意外萌點。（李光洙的右手，應該就是紳士般的禮儀手了吧～？人也太nice…）
李光洙這張有帥到…，從下巴線條到修長的手指，整體西裝造型變得更加分。
還有另一對CP裴晟佑與裴宗玉，四人四色的同框寫真，以青色系列的多款服飾，帶出成熟穩重的氣質。
訪談中，鄭有美提到了關於在拍攝現場時，每一位演員們為了作品堅持努力的模樣，也希望能讓觀眾們真切的感受到那氛圍。
而《Live》這個作品也是李光洙第三度與編劇合作，他表示除了感到光榮之外，也會盡全力演出這個重要的角色。
《Live》的劇情背景圍繞在韓國最忙碌的「弘一派出所」中，警察們日常努力工作的大小事，透過他們之間的喜怒哀樂，來描述草根民主的故事。
（圖自：《Marie Claire Korea》／이광수）
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