羽球／不愧是世界球后 世界羽球聯盟臉書放上小戴發球照NOWnews今日新聞 (2018-03-22 10:29)
世界羽球聯盟(BWF)今（22）日悄悄換上臉書動態牆新照，「世界球后」戴資穎的玉照也被選入，這是一張小戴準備發球的照片，而羽毛球剛好成為她的「眼鏡」，這巧妙的照片，也詮釋了她無懈可擊的球后表現。
▲戴資穎全英公開賽2連霸。（圖／取自Badminton Photo)
戴資穎全英公開賽2連霸後，雖然積分上升至89,259，依舊是排名第一，但「日本一姐」山口茜以83,631分緊追在後。
小戴是全英公開賽第三位史上連霸球員，尤其在女單，更是睽違11年才有這樣的球員出現，戴資穎的照片跟影片，也被放在世界羽球聯盟的紛絲專頁上。
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