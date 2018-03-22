▲戴資穎被放在世界羽球聯盟粉絲專頁上。（圖／取自世界羽球聯盟粉絲專頁）

世界羽球聯盟(BWF)今（22）日悄悄換上臉書動態牆新照，「世界球后」戴資穎的玉照也被選入，這是一張小戴準備發球的照片，而羽毛球剛好成為她的「眼鏡」，這巧妙的照片，也詮釋了她無懈可擊的球后表現。

▲戴資穎全英公開賽2連霸。（圖／取自Badminton Photo)

戴資穎全英公開賽2連霸後，雖然積分上升至89,259，依舊是排名第一，但「日本一姐」山口茜以83,631分緊追在後。

小戴是全英公開賽第三位史上連霸球員，尤其在女單，更是睽違11年才有這樣的球員出現，戴資穎的照片跟影片，也被放在世界羽球聯盟的紛絲專頁上。