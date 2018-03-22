今年第1回「日本語能力試驗」（JLPT） 3/25起報名 自今年起新增設桃園考區



(中央社訊息服務20180322 10:00:59)開辦迄今34年、全球規模最大的日語能力檢定「日本語能力試驗」（JLPT），2018年第1回測驗將於7月1日（週日）舉行，報名期間為3月25日至4月10日；自本年起，除原有的台北、台中、高雄考區外，將首度增設桃園考區。本測驗台灣考區主辦單位為日本台灣交流協會、日本國際交流基金會及語言訓練測驗中心（LTTC）。



2017年JLPT測驗全球考生首次突破百萬大關，共102萬人次報考，台灣報名人數亦再度創下歷年新高，共有8萬6千多人報考，高居日本海外報名人數第3位。LTTC表示，JLPT在台灣雖已邁入第28年，但考生人數仍年年大幅成長，顯見國內日語學習風氣方興未艾，有鑑於此，自今年起增設桃園考場，可望嘉惠桃竹地區日語學習者，提供更便於參與檢定的機會。JLPT成績用途廣泛，可作為校內教學成果評量及畢業檢核、申請大學、留學、內部升遷、求職等之語言能力證明，合格者可取得國際認證之合格證書，其重要性不言可喻。



JLPT分五個級數，無報考年齡限制，由難至易依序為N1~N5，報考者可依自己的日語能力選擇適合的級數參加。測驗內容為言語知識（文字．語彙．文法）、讀解及聽解。更多JLPT報名相關資訊請瀏覽LTTC網站（https://www.lttc.ntu.edu.tw/JLPT.htm），或電洽02-2365-5050。



訊息來源：財團法人語言訓練測驗中心



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