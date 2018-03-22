男女共站大賽、總獎金797萬美元(約2.31億台幣)的邁阿密網球賽，今(22)日展開女單賽程，台灣單打一姊、世界排名第61的謝淑薇首輪交手，世界第208名從會外賽晉級的21歲英國新星Katie Boulter，最終順利以6:4、7:5挺進次輪。

謝淑薇繼上周在印地安泉網賽女雙奪冠後，這次在邁阿密網賽除了女單，同樣同時出賽女雙，不過搭檔改成羅馬尼亞老搭檔 Monica Niculescu，首輪將對戰，烏克蘭Kateryna Bondarenk與塞爾維亞Aleksandra Krunic的跨國聯軍。

謝淑薇和Niculescu兩人一直以來都有陸續合作，去年曾在瑞士網賽擊敗地主組合「瑞士公主」、詹詠然前搭檔Martina Hingis與Timea Bacsinszky奪冠。

此外， 去年Niculescu也曾和詹皓晴合拍拿下溫網女雙亞軍。

「世界女雙球后」詹詠然則和妹妹詹皓晴攜手，列大會女雙第2種子。若雙方都能挺進次輪，將繼上周在邁阿密後再次上演「台灣內戰」，不過當時謝淑薇是與捷克Barbora Strycova合拍，以6:2、6:3直落二獲勝。