羽球／最新羽球世界排名出爐 戴資穎依舊穩居球后NOWnews今日新聞 (2018-03-22 10:15)
最新羽球排名世界排名出爐！「世界球后」台灣女將戴資穎全英公開賽2連霸後，雖然積分上升至89,259，依舊是排名第一，但「日本一姐」山口茜以83,631分緊追在後，小戴去年因為參加世大運，放棄打世界羽球錦標賽，犧牲拿下百萬獎金、上萬積分的機會，但她不後悔，他說：「我必須要留下來，跟大家一起拿最好的成績。」
小戴是全英公開賽第三位史上連霸球員，尤其在女單，更是睽違11年才有這樣的球員出現，戴資穎的照片跟影片，也被放在世界羽球聯盟的紛絲專頁上。
戴資穎接下來比賽預計將是4月24日開打的亞洲羽球錦標賽，而台灣一哥周天成單打成績上升，目前是排名世界第7，有機會再創佳績。
不過4月小戴可能在賽前就會痛失球后寶座，根據世界羽球聯盟排名方式，以選手過去52周賽事中，積分最高的10場比賽計算。
4月中時，戴資穎將會被扣除去年拿到的馬來西亞公開賽11000、新加坡公開賽的9200積分，就有可能輸給山口茜暫時位居第二。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A.S.O 雙料紓壓 全真皮奈米吸震氣墊後空休閒鞋 黑
- 【AS】米克餐椅 四入組
- VOVAROVA空氣包-週末旅行袋-千鳥飛飛(橘)-法國設計系列
- 【GUCCI 展示品】顯眼大雙G金屬LOGO全皮拉鍊肩背包(象牙白)
- 【美佳音樂】SoundTank 普及入門楓木/棗木小提琴．超值套餐
- 【native】HOWARD 晴雨帆船鞋(彈珠汽水巧克力米x橘 男/女)
- 【native】FITZROY 菲茲洛軍旅靴(瞬黑x牛奶骨 男/女)
- 2R手感牛皮curve曲線肩提包 大版 墨柏綠
- 【德國百靈BRAUN】新升級三鋒系列電鬍刀（黑）3020s-B(德國
- 【NIKE】AIR HUARACHE RUN ULTRA(輕量復古二代武士鞋/81968
單場72+11球弟進不了NBA?喬丹隊友只給10%可能【北京新浪網】
迎戰印地安人，大谷翔平敲出三分全壘打！這4位「投打二刀流」真的太威【KNOWING新聞】
現場看球筆記:尤文球迷的大度 用掌聲獻給C羅【北京新浪網】
神！太神了！C羅驚世倒鉤！尤文球迷起立鼓掌【北京新浪網】
20年首回！聯盟最鐵軍被湖人橫掃 X因素竟是他【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》