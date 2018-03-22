▲戴資穎全英公開賽2連霸。（圖／取自Badminton Photo)

最新羽球排名世界排名出爐！「世界球后」台灣女將戴資穎全英公開賽2連霸後，雖然積分上升至89,259，依舊是排名第一，但「日本一姐」山口茜以83,631分緊追在後，小戴去年因為參加世大運，放棄打世界羽球錦標賽，犧牲拿下百萬獎金、上萬積分的機會，但她不後悔，他說：「我必須要留下來，跟大家一起拿最好的成績。」

小戴是全英公開賽第三位史上連霸球員，尤其在女單，更是睽違11年才有這樣的球員出現，戴資穎的照片跟影片，也被放在世界羽球聯盟的紛絲專頁上。

戴資穎接下來比賽預計將是4月24日開打的亞洲羽球錦標賽，而台灣一哥周天成單打成績上升，目前是排名世界第7，有機會再創佳績。

不過4月小戴可能在賽前就會痛失球后寶座，根據世界羽球聯盟排名方式，以選手過去52周賽事中，積分最高的10場比賽計算。

4月中時，戴資穎將會被扣除去年拿到的馬來西亞公開賽11000、新加坡公開賽的9200積分，就有可能輸給山口茜暫時位居第二。