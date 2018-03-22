小熊隊日籍投手達比修有22日在熱身賽出戰老東家遊騎兵隊，他主投6局，被打3安打，僅失1分，不過他局局飆出三振，表現十分出色，他說：「這是我可以預想的景色跟氣氛，我過去在這裡很開心，待了很久所以很高興回來。」

達比修有是在去年球季結束後轉戰小熊，他只有在3局被Juan Centeno轟出一發陽春彈，而他4局以後都沒失分，直到6局球速都還有97英哩（156公里）左右，他下場後還繼續投球訓練。

達比修有表示：「我直到6局球速都有保持，7局要投也可以，但我想要投三振時就可以，感覺很棒。」



達比修有目前熱身賽3勝0負，防禦率2.76，看起來已經準備好開季，終場小熊以5:1擊敗遊騎兵。