金屬中心正式啟用經濟部傳統產業創新加值中心 加速產業技術創新協助產品加值



(中央社訊息服務20180322 09:15:57)為協助傳統產業投入高值產品開發，進而擴大鏈結運用產學研能量。經濟部以形塑國產自主、創新高值、永續生態的傳統產業為目標，於3月20日正式於高雄落成啟用「經濟部傳統產業創新加值中心」，當日並在經濟部次長龔明鑫的見證下，由金屬中心董事長林仁益、高雄市經濟發展局局長曾文生等以及相關產、學、研貴賓的見證下共同進行開幕啟用儀式；此園區將採取「材料加值」、「製程加值」、「產品加值」及「基盤加值」四大策略，以創新開發與產業加值為作法，為傳統產業關鍵技術加值及導入創新動能，翻轉傳統產業以提升其附加價值。



金屬中心林仁益董事長表示，此園區建置「積層製造中心」可提供產品開發及試作加工，解決當前產業試作打樣缺口，進而攜手國內金屬及相關產業，跨入3D列印創新應用領域，此外還設立「金屬智慧製造中心」，可輔導廠商建立智慧製造產線，協助傳統產業升級與轉型，並於「傳產創新大樓」設有CAE雲端服務中心，導入CAE雲端服務能量，培植產業自主設計能力，再者建立「試作中心」提供金屬製品創新試作開發整合服務，利用產品設計、材料應用、試作加工、產品驗證，達到試量產的目標。



當日金屬中心並與美國微軟公司(Microsoft)、德國飛斯妥(FESTO)公司簽訂合作備忘錄，協助傳統產業創造具特色及差異化之產業價值，促進台灣傳統產業結構優化與轉型升級。在經濟部支持下，「經濟部傳統產業創新加值中心」以鏈結產學研資源為中樞(Hub)，形成整合實驗室能量(Co-Lab)、建構金屬智慧製造場域(Co-Value)、鏈結業界設計資源(Co-Design)的合作模式，提供系統整合服務，並持續扮演推動產業轉型升級的角色，藉由導入新材料、新製程、異業結合、快速試作、數位傳承等創新作法，發展高值化關鍵零組件與產品，讓現有的產業發展創新競爭力更加蓬勃，引導產業價值提升。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



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