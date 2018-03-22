聚藝成光璀璨榮耀 遠東科技大學校友聯展



(中央社訊息服務20180322 09:15:48)遠東科技大學校友會為慶祝學校創校50周年，在校友會理事長林玉柱董事長號召下，邀請野田荷津(鄭女足)等6位於藝文界具傑出表現之畢業校友， 3月20日於遠東科技大學圖書館5樓藝文中心舉辦「遠東科技大學校友聯展」。此次聯展計展出油畫、攝影、篆刻、陶藝、硬筆書法及立體作品等。



遠東科技大學初創時期雖以培養工程類科人才為主，學生於學習過程中亦受到藝文教育之陶冶。故畢業後亦將藝文作為專業上技能與業餘之興趣。此次策展人鄭女足小姐早年曾赴日本留學結識她的初戀對象松村先生，然因家人的強烈反對而被迫將這段相差七歲的姐弟戀畫下休止符!頓失生活重心的她努力為自己找到一個忘記傷痛的方式。76年機械科畢業盧頌文先生目前從事景觀建築工程，台南都會公園及故宮南院景觀工程為其著名代表作；且就學期間，因個性好強，曾獨自一人騎乘機車於5日內，連續繞騎台灣三圈。76年化工科畢業謝志傑先生，目前任職於台南地方法院檢查署與服務於陽明工商多媒體設計科戴秀玲老師同為夫妻檔，兩人，平日醉心於篆刻以培養心性。



遠東科技大學校友會除提供藝文展品外，校友們亦將個人所收藏求學時懷舊照片與文物提供給遠東科技大學通識教育中心以籌辦「這一年，那些事」之文物映象特展，此一活動不僅讓畢業校友感動萬分，亦使目前在校學生感受到遠東科技大學的發展與成長。



遠東科技大學創校50年，畢業校友學有專精，並於各行各業貢獻專長。校長王元仁感謝畢業校友於畢業後對學校關心與支持，亦希望校友們多回到學校參觀與指導，使遠東科技大學再創下一個50年。



訊息來源：遠東科技大學



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