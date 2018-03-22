中美洲經貿辦事處溫主任曜禎率領「2018中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團」訪問多明尼加中央社 (2018-03-22 08:54)
中美洲經貿辦事處溫主任曜禎率領「2018中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團」訪問多明尼加
(中央社訊息服務20180322 09:14:33)為增進臺多雙邊經貿外交及投資交流，中美洲經貿辦事處溫主任曜禎本年本月15日至19日率領「2018中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團」訪問多明尼加。
考察團訪多國期間由駐多明尼加大使館湯大使繼仁率同仁全程陪同，拜會多國外銷推廣暨投資促進中心(CEI-RD)拜會該中心新任主任Marius De Leon，並進行座談會及於該中心辦理貿易洽談會，認識多國咖啡及可可相關業者。並參訪多國咖啡局(INDOCAFE)及可可委員會(CNC)，除認識多國政府提供國內業者及國外買主相關服務內容外，並進行咖啡杯測及品嚐多國有機可可，同時前往2處多國咖啡莊園、咖啡育種中心、可可莊園及可可合作社，實地了解相關作物種植及產品採收、發酵、日曬及出口產品管理等相關細節。
湯大使感謝訪團前來多國考察，歡迎渠等介紹及推廣多國精緻咖啡及有機可可至我國和亞洲市場，相信將可增進臺多雙邊經貿合作關係。
訊息來源：外交部外館消息
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