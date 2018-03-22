大肚山村里改善空汙培力工作坊海報成果展 東海大學登場



(中央社訊息服務20180322 09:12:09)「大肚山村里改善空汙培力工作坊」海報成果展的歷程，是從成立「找藍天聯盟」開始喚醒社會大眾對空汙的意識，且於執行空汙計劃期間，由中區代表晉見總統與副總統以空汙的主題為訴求，並到東海大學校內進行空汙能源之座談會、紀錄片公開放映等活動；最後由東海大學社會責任辦公室贊助舉辦「大肚山村里改善空汙培力工作坊」和其海報成果展。



東海大學社會責任辦公室贊助舉辦「大肚山村里改善空汙工作坊」和其海報成果展，讓民眾表達空汙對健康、生活的危害，也一同關注與關懷我們生活的土地，讓環境更好。展覽時間為107年3月21起至5月31日，地點於圖書館一樓中庭左側展示區，展期為兩個月，歡迎各位一同關心空汙議題。



東海大學社會責任辦公室自107年1月28日（日）起至3月4日（日）止，贊助舉辦「大肚山村里改善空汙培力工作坊」活動。藉此活動除了讓大肚山的民眾重視環境空氣品質、瞭解空汙造成的問題與凝聚共識之外，還培養民眾成為改善空汙問題的種籽教師。在工作坊活動中，大肚山的民眾利用攝影、排版設計及文字敘述製作海報，表達空汙對健康的危害及拒絕空汙進入環境的心聲。而成果展讓民眾對於空汙有更進一步的瞭解，且對空汙問題重視的意識提升。



東海大學創校以來一直以服務社會為其核心價值，在多年的服務學習及社會實踐的相關活動，也因表現傑出而屢獲肯定。其中，東海大學社會責任實踐計畫之一的「誠食夥伴、好氣社區」的計畫內容中，針對「環境空氣品質監測與社區實踐」有具體實踐與課程規劃。希望從重視空汙問題的需求與覺醒，進而找出改善空汙問題之道。



自106年3月，以東海師生發起「找藍天聯盟」爭取空汙發聲權為基礎，與政府單位、中部地區大學、產業界以及非營利組織合作。組成空汙改善發聲平台:「找藍天聯盟」。本聯盟中區代表分別於6月及11月晉見總統與副總統，針對空汙作議題分析與主題訴求，並且同時在東海大學校內進行空汙能源等議題之座談會、紀錄片公開放映等活動。從這些執行過程形成合作平台，共同學習、承擔、創新與永續社會的責任，達到各方皆贏的社會實踐目標，也屬於大學的教學革新與善盡的社會責任。



訊息來源：東海大學



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