邁阿密網賽直落二勝 謝淑薇單打過頭關中央社 (2018-03-22 09:57)
（中央社記者李晉緯台北22日綜合報導）網球女將謝淑薇今天凌晨在邁阿密網賽單打首輪，以直落二擊敗對手開出紅盤，順利晉級64強。
邁阿密公開賽19日展開，謝淑薇這次參加單、雙打賽事，單打賽事部分，謝淑薇首輪對上由會外賽打進會內賽的英國女將包特（Katie Boulter）。
比賽首盤，謝淑薇前半掌握優勢，後來一度被逼平，但仍驚險以6比4拿下首盤。次盤雙方互破，謝淑薇以6比5領先時，成功突破對手發球局，再以7比5收下勝利。
謝淑薇以直落二收下勝利，順利晉級64強，次輪將對上羅馬尼亞女將瑟絲蒂（Sorana Cirstea）。（編輯：唐聲揚）1070322
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