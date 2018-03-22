2018台北杜鵑花季開幕

【旅遊經 洪書瑱報導】

淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上……是大家耳熟能詳的歌曲，現在杜鵑花不僅開在山坡，也開在街道與校園，透露著春天繽紛的顏色與訊息，杜鵑花不僅是台北的市花，也代表著臺北市春天時的容顏，也展現著杜鵑花花城的風景。而臺北市即會在花開之際，舉辦臺北杜鵑花季活動。

杜鵑花是臺北市的市花，臺北市舉辦臺北杜鵑花季欲把這個充滿幸福與愛的活動延續下去，希望透過杜鵑花傳達的幸福意象，帶給每個市民與來訪的民眾有愛的春天滋味，2018臺北杜鵑花季已在白色情人節(3月14日)時展開，活動將為期一個月。



臺北市政府副秘書長李文英與吉祥物合影台北杜鵑花季推出限量「花漾熊讚」，大中小熊三種尺寸

臺北市於昨(21)日在捷運大安森林公園站陽光大廳舉行開幕式，臺北最有人氣的吉祥物熊讚，也把自己包裝成禮物，帶著杜鵑花季紀念版的小熊讚，送給久留米市大久保市長。戴著杜鵑花花圈的熊讚，也與臺北市副秘書長李文英、觀傳局局長陳思宇、久留米市大久保市長共同為2018臺北杜鵑花季揭開序幕。

今年臺北市政府也首度開啟與擁有超過百年種植杜鵑花歷史的日本福岡縣久留米市交流。開幕中副祕書長李文英表示，整個3月春天的臺北市，杜鵑花就是真正的主角，今年4月1日有去年很受歡迎的野餐音樂會的延續舉辦，3月24日有與在地里長合作，在城南的新生南路首次舉辦的「幸福嘉年華｣的市集音樂會活動；另外3月18日起由市立交響樂團、師大音樂系等領軍的「杜鵑花古典音樂祭｣、地方大安區與中正區的走讀活動等。



大久保勉市長在開幕時表示，臺北杜鵑花季的活動非常多元，臺北市的杜鵑花也盛開得非常美麗，他特別帶來久留米市的杜鵑花來臺北交流，今年久留米市第61回的杜鵑花祭典，將在4月5日~5月5日展開，也邀請臺灣的朋友一起到久留米市百年公園看杜鵑花，建議可以來試試步行在春天開滿美麗杜鵑花的筑後路上感受春天的幸福！

今年杜鵑花季除了推出熊讚相關的「花漾熊讚」主題商品，另主視覺由四度入圍葛萊美獎唱片專輯包裝設計的蕭青陽操刀。而在城南發跡的「一之軒」為結合臺北杜鵑花季，也將推出杜鵑花相關商品。

2018臺北杜鵑花季從3月14日到4月15日，除了賞花、聽音樂、野餐、逛市集，也別忘了到城南周邊商圈走走！2018臺北杜鵑花季相關活動已陸續展開，包括「溫羅汀Live House巡禮」「杜鵑花古典音樂祭」、「青春花語樂飄揚」樂團表演等音樂活動；「大安走讀活動」、「優游中正小旅行」等戶外導覽；在臺北探索館的「華之盛采」花藝特展；在新生南路三段的「幸福嘉年華」；與4月1日(周日)在大安森林的「千人野餐音樂會」等等。

另外，主辦單位結合了超過130家店家，民眾至指定店家消費，並上網登錄消費滿百元發票，就可以參加抽獎，獎品包括臺北飛函館、福岡、東京、曼谷等城市共15張來回機票，花季期間臺北市各大旅館也將推出相關優惠活動，最低有下殺3折的優惠，其中包括最經濟住房，每晚才1,314元，詳情請上臺北旅遊網或臺北市旅館商業同業公會網站查詢。各項相關活動、花況報導、商圈抽獎、住宿優惠等亦可至「2018臺北杜鵑花季官網」查詢。

圖片：臺北市政府提供