【旅遊經 黃千珮報導】



樂曲悠揚大草山展望台

360度遼闊視野眺望富士山絕色景觀



位於靜岡西部的濱名湖隸屬濱松市，是日本中部地區最大湖泊，並緊鄰著太平洋，擁有遼闊自然景觀，更有溫泉、美食等各種觀光魅力，與日月潭旅遊風景區頗為相似，兩湖更已正式締結友好協定。若從名古屋出發，車程只需95分，即可享受風光明媚的湖景與館山寺溫泉，目前最具魅力的「紫藤花」也能夠在「濱松花卉公園」欣賞。以濱名湖為據點的遠鐵集團旗下就有提供團體使用的二大溫泉飯店「九重」與「WELLSEASON濱名湖溫泉飯店」，另有館山寺纜車、遠洲鐵道等。

▲濱松花卉公園的紫藤美景約在每年4月底至5月上旬滿開。

花現西靜岡人氣景點

▲配合菖蒲花開舉辦賞花活動。

濱松花卉公園

依著濱名湖的自然地形所打造的花卉公園內，擁有被稱為世界最美的「櫻花與鬱金香庭園」，春天能夠欣賞到絕美花景，而現在最受注目的「紫藤花」約在每年4月底至5月初登場，包括紫色的「野田長藤」綿延80公尺、白色藤花也有70公尺相當壯觀，紫藤的花朵垂墜隨風搖曳，飄出迷人的藤花氣息，棚架前花壇還有各種花卉爭豔盛開。進入5〜6月玫瑰、繡球花、菖蒲，按照時節依序綻放，四季展現不同的優雅花景。



地址：靜岡縣濱松市西區館山寺町195

時間：3╱21〜6╱10 8:30～17:30

費用：3〜6月大人600〜1000日幣

停車場：巴士24輛免費





▲博物館內展示各樣骨董音樂盒與自動演奏樂器。

濱名湖音樂盒博物館



有近20年歷史的音樂盒博物館需搭乘濱名湖上，日本唯一跨越湖面的館山寺纜車才能夠抵達，1樓是中部地區最大型的音樂盒博物館，收藏了70件以上的貴重音樂盒，展示著自動演奏的各種樂器，包括鋼琴、風琴等，飄揚著優美音樂，約20〜30分會有演出，也販賣各種音樂盒，並能夠體驗自己創作裝飾出獨一無二的音樂盒。

地址：靜岡縣濱松市西區館山寺町1891

時間：9:00～17:00（依季節可能延長至18:00）

費用：大人820日幣；搭配館山寺纜車來回票1450日幣

▲被稱為音樂盒原型的「組鐘」演奏悠揚樂曲。

大草山展望台

搭乘館山寺纜車直達終點的「大草山」站，觀景台就位於濱名湖音樂盒博物館頂樓，可360度眺望絕美湖景，天氣晴朗時更可欣賞富士山。每到整點，被稱為音樂盒原型的「組鐘」會配合季節與時間演奏出最適合的樂曲。享受著悠揚音樂，讓眼前湖景更加醉人，浪漫氣氛成為情侶們約會的最佳場所，也被認定為「戀人聖地」。

地址：靜岡縣濱松市西區館山寺町1891

時間：館山寺纜車9:00～17:30

費用：免費



精選濱名湖美景飯店

▲寬敞和室房可欣賞湖景。

日式旅館 九重

濱名湖畔純和風旅館

在四季都能感受風光明媚的濱名湖，提供以在地季節食材為主的會席料理、天然溫泉與充滿和風美學的舒適房間，加上誠摯的款待之心，「日式旅館九重」讓客人的五感能夠獲得滿足，度過最悠閒的旅行時光。

地址：靜岡縣濱松市西區館山寺町2178

電話：+81-53-487-1112

官網：http://hamanako-kokonoe.jp/chinese/

WELLSEASON濱名湖溫泉飯店

盡享館山寺溫泉悠閒假期

WELLSEASON濱名湖溫泉飯店的名稱意指能夠感受濱名湖精彩的四季之美，並請盡情享受所提供日式貼心款待服務的住宿設施。飯店內擁有多樣選擇的客房，也可品嚐以豐富料理而自豪的自助式餐食，更有靜岡縣最大的溫泉設施「花開之湯」，以各種讓人放鬆的空間迎接住客。

地址：靜岡縣濱松市西區館山寺町1891

電話：+81-53-487-1111

官網：http://wellseason.jp/chinese/



濱松市推薦住宿

▲臨近濱松城公園，被豐富的大自然所環繞。

濱松協和飯店

飽覽濱松城春櫻秋楓絕景

緊鄰著傳承德川家康400年歷史，有「出世城」之稱的濱松城，不僅是交通便利的濱松市中心，周圍更被綠茵環抱，視野遼闊，開放感十足。從飯店客房放眼望去，春天可以觀賞到滿開的櫻花，秋天還能欣賞被紅葉包圍的濱松城，此外，飯店周邊更有東照宮與各種德川家康相關的觀光景點，可認識歷史景區。

地址：靜岡縣濱松市中區元城町109-18

電話：+81-53-457-1111

官網：http://concorde.co.jp/

圖片提供／遠鐵觀光開發