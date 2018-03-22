【旅遊經 蔡語夏報導】



日本旅館100選分為接待、料理、設施、企劃，以及綜合評價共5大排行，本屆綜合及接待的兩個項目由「加賀屋」榮獲第一名，料理、設施、企劃各項目的第一名，依序分別為鹿兒島縣的「指宿秀水園」、新潟縣的「白玉之湯泉慶．華鳳」、山形縣的「日本之宿 古窯」。

▲石川縣和倉溫泉─加賀屋，共有232間客房。

綜合＆服務冠軍 加賀屋



創始於1906年的加賀屋，至今已超過百年歷史，稟持讓客人再次光臨的真心接待服務，將日本的女將文化發揚光大成為「加賀屋文化」，曾創下連續37年稱霸綜合評價第一名的輝煌紀綠。飯店座落於石川縣的能登半島，毗鄰日本海、環抱七尾海灣及周邊自然風光，可一面欣賞海景，一面享受開湯1,200年悠久歷史的和倉溫泉。日本昭仁天皇也曾下榻於此，使加賀屋被日本人讚為一生一定要住一次的旅館。



▲鹿兒島縣指宿溫泉─指宿秀水園，共有47間客房。

料理冠軍 指宿秀水園



去年剛歡慶創業55周年的指宿秀水園，位於鹿兒島縣南部的指宿市，已連續34年稱霸料理項目冠軍，以鹿兒島名產黑豬肉為主，搭配當地產的白米飯、錦江灣捕獲的海鮮等，可享用到匯聚當最美味的山珍海味用心製作的料理。館內設有大浴場、露天溫泉，還有一般足湯及獨特的砂足湯設施，從旅館徒步約3分鐘就能體驗指宿的天然砂浴溫泉，一次享受兩種溫泉魅力。

▲新潟縣月岡溫泉─白玉之湯泉慶．華鳳，分別有110及105間客房。

設施冠軍 白玉之湯泉慶．華鳳



白玉之湯泉慶．華鳳位於新潟縣有100年歷史的月岡溫泉鄉，旅館擁有自家溫泉泉源，今年第7年連續獲得設施項目第一名。「泉慶」提供嚴選越後當地食材的料理，以及日本海沿岸最大的大浴場及岩石露天溫泉，能悠閒享受具有美肌效果的「白玉之湯」。「華鳳」則擁有廣達6,000坪的大庭園，可漫步其中欣賞四季美景，還有岩石浴池、檜木浴池等效果多樣的回遊式露天溫泉，適合放鬆身心。

▲山形縣上山溫泉─日本之宿 古窯，共有137間客房。

企劃冠軍 日本之宿 古窯



連續42年入選綜合評價前10名的「日本之宿 古窯」，已連續22年稱霸企劃項目冠軍，日本天皇也曾於此住宿。由於在旅館境內曾發現1,300年前奈良時代的古窯遺跡，為了將此良緣延續，館內展示著由各界名人繪製的上千個紀念盤，旅館大廳每日晚間還有太鼓、津輕三味線等表演活動。此外，還有能眺望藏王連峰的展望露天溫泉，並提供使用日本三大牛肉的米澤牛和山形牛料理等。







圖片提供／旬刊旅行新聞