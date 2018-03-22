【旅遊經 蔡語夏報導】



欣賞湯畑晝夜風情

溫泉區安全無虞放心玩

草津國際滑雪場正常營業



廣受台灣旅客喜愛的群馬縣草津溫泉，於今年1／23發生草津本白根山火山噴發，由於溫泉區距離本白根山5公里以上，屬於安全範圍，敬請安心前往旅遊。日本三大名湯之一的草津溫泉，開湯至今已有800年歷史，其中座落於溫泉街中心位置的「湯畑」，為草津溫泉源頭，白天可見湯煙裊裊，夜晚則有夜間點燈，是人氣必訪景點。



草津溫泉泉質為酸性硫酸鹽泉，自古以來就以治療百病而聞名，其湧泉量也是日本第一，在由日本旅遊業者所推選的「日本百選溫泉」中，更連續15年獲得第一名。





▲夜間點燈的湯畑呈現夢幻氛圍。

代表景點「湯畑」每分鐘約有4,000公升的溫泉湧出，白煙裊裊的景象十分壯觀，相當適合泡完湯後到此散步休息。以湯畑和西之河原公園為中心，日落後至每晚10點前可欣賞夢幻的夜間點燈，建議至少在草津溫泉住宿一晚以上，感受日夜兩種風情。

▲草津國際滑雪場雪季營業至4／8。

草津國際滑雪場鄰近草津溫泉鄉，長達8公里的雪道與優質粉雪，結合戲雪、溫泉的行程，一直以來廣受滑雪族群旅客歡迎，目前天狗山、禦成山及青葉山滑道全面正常營業，今年的雪季預計營業至4／8，可把握最後春季玩雪機會。

▲寬敞舒適的客房。

草津Now Resort Hotel

歐風度假飯店 草津Now Resort Ho tel，被大自然所圍繞，分為和室、洋室、和洋室等房型，全客房皆附設免費Wi-Fi，是草津溫泉鄉首間導入此服務的大型飯店。館內備有網球、高爾夫、泳池等設施，以及室內大浴場和露天溫泉池。自飯店可搭乘免費接駁車往返湯畑，並停靠於姊妹館「湯畑草菴」前，方便旅客往返溫泉街，相當推薦團體旅客。

◎總客房數：154間。

▲充滿懷舊氛圍的旅館外觀。

奈良屋

創業已有142年歷史的奈良屋，為純日式的老舖旅館，保留有江戶時代被稱為「湯守」的溫泉管理人文化，在客人入浴前透過翻攪池水，中和泉水的刺激性，並嚴格監控溫度與品質，讓客人享受最舒適的溫泉浴，館內的溫泉泉源引自草津溫泉中最古老的「白旗湧泉」，適合小團體入住，步行到湯畑只要1分鐘。

◎總客房數：35間。

▲足湯Café可放鬆旅途疲憊。

湯畑 草菴

湯畑草菴就位於湯畑旁，為純住宿不供餐的旅館，擁有絕佳的觀光 地理位置，可輕鬆巡遊溫泉區19個公共大浴場。從房間就能眺望溫泉街的日夜風情，整體以木造建築營造日本傳統風格。館內還有著名的足湯Café，以及伴手禮店「中吉堂本舖」，一般旅客也能利用，漫步溫泉街後正適合到此歇息、購物。

◎總客房數：16間。







圖片提供／向日遊