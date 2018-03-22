（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果深耕擴增實境（AR）應用。外媒報導，蘋果設計一套系統，可讓虛擬訊息呈現在智慧眼鏡或是頭戴裝置的顯示器上，讓使用者達到即時互動效果。



國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕擴增實境（AR）技術應用，一項專利內容顯示，在螢幕裝置中設計一套系統，可讓虛擬訊息呈現在裝置顯示的真實環境。這些虛擬訊息包括物體、文字、圖像、視訊等。



報導指出，使用者戴上具備擴增實境功能的智慧眼鏡或是頭戴式裝置，當使用者看到特定的外部環境、或是頭戴式裝置的照相鏡頭捕捉特定外部環境時、顯示器上可顯示相符合的虛擬訊息，提供使用者參考。相關技術可應用在實景興趣點（point of interest）。



使用者戴上半透明螢幕的智慧眼鏡，眼鏡上的照相鏡頭和感測元件，可以偵測到使用者透過眼鏡看到的實景、或是使用者手指指向的特定物景，進一步在智慧眼鏡螢幕上秀出相關的POI資訊或虛擬影像，達到互動效果。



外媒先前報導，蘋果透過收購德國新創企業Metaio新創企業，深化擴增實境技術在iPhone的應用，包括透過iPhone上的實景興趣點設計，可達到互動功能。



蘋果積極布局擴增實境眼鏡。外媒先前報導，蘋果測試多款具備擴增實境功能的智慧眼鏡原型樣品，蘋果在電腦視覺（computer vision）技術，可支撐擴增實境和自主系統（autonomous systems）的發展。（編輯：林興盟）1070322