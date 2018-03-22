▲亞冠賽球員工會公布來函。（圖／球員工會提供）

2017年亞冠賽在11月開打，不過中職球員工會控訴聯盟與Lamigo球團未達協商，因此憤而提交裁決書至勞動部，希望能還球員「勞動權」，對此，聯盟也回應：「深表遺憾」，但今（22）日球員工會再度發表聲明，希望球迷能夠理解，並公布來函。

以下為中華職棒球員工會聲明：

一、 針對中職聯盟與Lamigo球團今日就本會提請勞動部裁決之回應，本會為避免造成關心勞動權益之球迷誤會，公布本案自106年9月12日工會胡字第106150028號函起之往來函文，請參閱附件。

二、 經查，本會基於球員與球團間契約，多受制於聯盟統一規章強行規定，聯盟就球員之權利義務具有實質上之拘束與影響力，在勞動法集體協商之適用上，本於各國職業運動勞資關係經驗，職業聯盟應屬廣義之雇主，依據團體協約法第六條，當負有法律上之誠信協商義務，非僅侈言「被動配合出席球團之協商會議」所能掩飾與模糊。

三、 中職聯盟既已漠視工會依法提出之協商請求，致已違法無誤，又刻意隱匿本會上述已提出協商請求之事實，純屬混淆視聽，本會深感遺憾，今既已呈送不當勞動行為裁決申請予勞動部，謹靜候有關單位調查與作成裁決決定，以促使我國棒球職業運動，能在更健全的勞資合作與尊重之未來基礎上，繼續開展與前進。