乾冷空氣影響 早晚溫差逾10度中央社 (2018-03-22 09:06)
（中央社記者陳葦庭台北22日電）強烈大陸冷氣團發威，中央氣象局預報員陳伊秀今天表示，今天清晨及入夜仍冷，板橋清晨低溫僅攝氏10.3度，和白天相比溫差逾10度。
陳伊秀表示，強烈大陸冷氣團持續影響，清晨氣溫比昨天再低一些，板橋最低溫只有10.3度，淡水10.4度，今晚入夜後到明天清晨，中部以北及東北部低溫僅11至13度，南部及花東約13至15度。
白天北部及東半部高溫約18至20度還是較涼，中南部高溫約22至25度，日夜溫差大。
降雨方面，乾冷空氣影響下，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東地區有零星短暫雨。
她補充，明天高壓南下，24日以前全台天氣穩定，25日又有道微弱水氣接近台灣，迎風面的東半部及北部山區可能會有零星降雨，其他地區雲量增加，但大致都是溫暖舒適的天氣。（編輯：管中維）1070322
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