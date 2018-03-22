



【旅遊經 謝筱華報導】

當男明星帶著作伴的狗狗，單獨自駕橫越納米比亞時，透過鏡頭的傳遞，已經將地球彼端的另一個世界開啟一扇窗。

納米比亞古老的紅沙漠是代表景點。（圖片提供/佳繽旅遊）

太陽西沉後望著滿天星空的絮語、怎麼開也看不到盡頭的沙漠公路，進入動物保育區與長頸鹿、獵豹一起在草原上呼吸，納米比亞這個國家鮮明的印象已經刻劃於心，遑論還有辛巴部落、達瑪蘭人部落獨特的部落生活探訪；徜徉佔地超過22270平方公里的國家公園，與千隻為單位計算的斑馬、跳羚、大象一起奔馳，這些都是讓您對納米比亞心動的理由。

在動物保育區內，幸運的話能與獵豹近距離接觸。（圖片提供/佳繽旅遊）

佳繽旅遊推出「納米比亞沙漠嬉戲.與野獸共舞.文化瑰寶深度探索12日」之旅，一探非洲最亮眼的旅遊國度，心甘情願成為野生動物的超級粉絲！伸出手掌，細數納米比亞之最，有世界最古老的沙漠與沙丘，有面積超過台灣三分之二大的埃頭莎國家動物園，還有瓦維斯灣灣可愛的海豚，以及岩刻壁畫的特威飛爾泉露天博物館。



納米比亞境內擁有近2500隻的獵豹，是世界上擁有最多獵豹的國家，在動物保育區內可以見到身手矯捷的豹子柔順模樣，調皮可親的姿態，邁開腳步追逐獵物的速度，看著獵豹在大地一舉一動的模樣，對比於人類的防衛與冷漠，瞬間融化。

姿態優美的獵豹，總是鏡頭追逐的焦點。（圖片提供/佳繽旅遊）

來到非洲，欣賞沒有籠子的野生動物自然是目的之一，其中面積達台灣2/3大的埃頭莎國家公園，是一個歡樂的大家庭，像是鵜鶘、火烈鳥、黑犀牛....等等，此外還有250頭獅子、300頭犀牛、2500隻長頸鹿、6000頭斑馬、20000頭跳羚與2000頭大象，以及無法計數的野生鳥類，每天、每個季節都在跟雨水譜寫生命之歌。

不論男女老少總是有著黝紅色皮膚，是辛巴部落紅泥人的標記。（圖片提供/佳繽旅遊）

如果要用顏色來定義納米比亞，肯定是紅色了！除了火紅的沙漠，還有裸露上半身的辛巴族，部落裡放眼所及都是紅泥人，至今仍然維持500年前的生活方式，將紅土與黃油抹在皮膚與頭髮上，是另類的防曬法，未與外界接觸的族人，眼神特別清澈，傳言在這兒只要三頭牛，就可以娶到美嬌娘！

乘著遊挺出海，與海獅相見歡。（圖片提供/佳繽旅遊）

瓦維斯灣鄰近納米比亞海邊，這兒有美麗的潟湖、海鳥、海獅、紅鶴，乘著遊艇巡航在海岸上，與動物相見歡，喜愛海鮮美食的朋友，也特別推薦大啖生蠔料理，相當過癮。

理想旅遊推出「納米比亞紅人沙漠、辛巴威維多利亞瀑布13日(觀景飛機雙飛)」之旅，親眼見證非洲巨大的維多利亞大瀑布、納米比亞紅沙漠、探訪內陸紅人部落與遠古時代森林化石，並走訪野生動物天堂伊托夏國家公園，聆聽動物交響曲。

西北旅遊網推出「納米比亞沙漠嬉戲深度探索12日」之旅，暢遊納米比亞溫德和克、埃頭莎國家公園、進入沙漠岩石區找尋遠古時代的石化森林，觀看壽命可活2000年的千年植物－千歲蘭，大開眼界。想知道更多關於納米比亞旅遊資訊，請洽上述旅行社。