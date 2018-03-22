地方中心／台北報導

不想人擠人去賞櫻嗎？北市前港公園及北投大豐公園的櫻花是較少人知的，現在正花開滿枝，等你來一探芳蹤！工務局公園處表示，賞櫻、追櫻已經是台灣每年1-3月的盛事，幾個知名的賞櫻景點幾乎是日日人聲鼎沸。進入三月之後，隨著天氣暖活氣溫升高，北市境內許多公園、廣場的櫻花也紛紛開始綻放，不需要跟別人搶位子，也能看好、看滿櫻花。邀民眾探訪士林的兩個公園，追尋悄悄展露的櫻姿！

工務局公園處黃立遠處長表示，公園處主辦的陽明山花季及內湖樂活櫻花季，是北市每年2-3月賞櫻的主要兩個活動，相對活動地點花多人也多，不過喜歡幽靜避開人群，簡單慢活的民眾，一樣可以用輕鬆遊逛的方式，到都市裡的公園享受櫻花的魅力，譬如士林前港公園雖隱身在商辦及住宅之間，但距離劍潭站僅約步行8分鐘，民眾下班下課後可以輕鬆散步前往運動、賞花、拍照，紓解一整天沉重壓力。

北投區大豐公園，公園位在北投市場正對面，櫻花位在溜冰場旁公館路沿線。

公園處陽明山公園管理所林晁嘉主任表示，士林區前港公園及北投大豐公園櫻花都屬於山櫻花，山櫻花可說是台灣最常見的櫻花品系，由於山櫻花對較低海拔的都市適應力較強，北市許多公園、廣場都種有山櫻花，不過櫻花對天候很敏感，每年綻放花朵的時間及耐久度都不盡相同，想要在市區內欣賞到美美的櫻花，還要趁天氣好，把握最佳賞花保鮮期喔!

另外提醒親愛的遊園民眾，到公園賞花時請共同惜花、護花，並注意園區徒步安全，請大家不要折、拉扯或是踩踏樹的根部，拍下美美的照片，成為您美好的回憶！