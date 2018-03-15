新北市議員李婉鈺，去年十一月二十九號凌晨，前往前立委張碩文在台北市的社區住處，狂按電鈴，並與其他住戶發生衝突，甚至涉及毆打前往處理的警察，並且也與警方發生衝突，遭警方移送法辦。台北地檢署今天依「妨害公務」，與「強制未遂」等罪，起訴李婉鈺。



據警方資料，李婉鈺去年十一月二十九號凌晨，到前立委張碩文在台北的正義國宅住處，想要找張碩文，不過因為聯繫不到張碩文，因此無法進入。李婉鈺先是不斷按其他住戶門鈴，之後隨其他住戶進入之後，在張碩文住家前，不斷按門鈴長達十多分鐘，室內始終沒有回應，由於已經造成不小聲響，因此住戶報警處理。但警員到場後，李婉鈺除了與到場的鄰長發生衝突之外，甚至也對員警動手。員警在錄影蒐證之後，將李婉鈺移送法辦。



