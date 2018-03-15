原標題：塞內加爾軍用直升機墜毀 導致6人死亡14人受傷

中新網3月15日電 據外媒報導，當地時間14日晚，塞內加爾一架軍用直升機在南部墜毀，導致6人死亡，14人受傷。

軍方發言人恩迪亞耶（Abdou Ndiaye）說，飛機在密席拉（Missirah）沿海地區一處紅樹林墜落。機上載有20人，包括4名機組成員。

塞內加爾政府發佈聲明稱，救援人員表示，現場有6人死亡，另外14人受傷，其中3人傷勢嚴重。

聲明稱，當局已經對此事件展開調查，以確定事故原因。