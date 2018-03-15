德國去年破產企業數量銳減北京新浪網 (2018-03-15 10:49)
新華社法蘭克福３月１４日電（記者沈忠浩）德國聯邦統計局１４日公佈的數據顯示，２０１７年德國申請破產企業約２．０１萬家，比前一年減少６．６％，創１９９９年以來最低紀錄。
數據顯示，在申請破產企業數量減少的同時，破產企業的債權總規模卻有所上升，約２９７億歐元。德國聯邦統計局認為，主要原因在於２０１７年申請破產的德國大型企業數量有所增長。例如，德國第二大航空公司柏林航空因連年虧損、債務高企以及大股東撤資，於去年８月１５日申請破產。
分析人士指出，德國經濟擴張加速、就業市場持續改善，是德國破產企業數量銳減的主要原因。２０１７年德國國內生產總值（ＧＤＰ）增長２．２％，創２０１１年以來最高增速，並實現連續８年增長。
上一輪全球金融危機爆發后，２００９年德國申請破產企業數量曾一度大幅增長１１．６％。
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