新華社倫敦３月１４日電 通訊：「我與霍金當鄰居」——一名中國留學生追憶霍金

新華社記者張代蕾

「那時候我在劍橋的宿舍就在霍金家旁邊，上下課路上經常可見到他，還有過幾次交流。這些接觸讓我受益匪淺。」十多年前在劍橋大學留學的中國姑娘姜敖１４日在網路上寫下這些文字，緬懷當天去世的英國著名物理學家斯蒂芬·霍金。

霍金１４日凌晨在英國劍橋的家中去世，享年７６歲。「得知他離世的消息，我很傷心。」姜敖告訴新華社記者。在她心裏，霍金不單是一位用生命書寫奇迹的偉大科學家，更是一位平易、友善的長者。「留學的那段時間，他在一定程度上成為我的精神支柱，他的勵志人生鼓舞著我。」

２００４年，重慶姑娘姜敖來到劍橋大學留學。她的宿舍就在霍金家旁邊，可謂比鄰而居。「我經常在路上遇到這位受人尊敬的教授，每次遇見他，我都會跟他打招呼；他不能講話，但總會對我點頭微笑。有時候會看見一些慕名而來的『粉絲』圍著他，」姜敖回憶說，「但他不喜歡被人拍照。」

「有一次遇見他正在等車，我們『交談』了好一會兒。我告訴他我念什麼專業，他用手指在鍵盤上打字回答說：『那我們的專業離得很遠』；我說自己上中學時物理學得還挺好，但到了大學就聽不懂了；他幽默地回復：『我也不懂你的專業，我們算是扯平了』。」姜敖說。

求學期間，姜敖在校園裡摔傷了腿，有大半年靠坐輪椅出行。「一天，室友推著我去聽霍金教授的講座，雖然我聽不懂他講解的專業理論，但看到他那麼努力地通過機器表達自己，我很受觸動和鼓舞。」

講座結束后，坐著輪椅的姜敖離場時和霍金相遇。「兩個坐輪椅的人相視一笑。他認出了我，抬手在屏幕上打了幾個字，讓他的助理念給我聽：『不要擔心，一切都會好起來』。」

姜敖說，雖然已經過去１２年，但她永遠記得那個瞬間。「因為摔斷腿坐著輪椅生活、求學，那段日子很苦很累，霍金的話給了我精神慰藉和支持。他就像我的精神導師，只要想到他的人生經歷和他對生活的態度，我就會很受鼓舞，滿血復活。」

霍金２１歲時被診斷患有一種罕見的運動神經元病，曾被醫生告知最多再活兩年。疾病最終讓他幾乎全身癱瘓，說話只能靠特製的聲音合成裝置，但這並沒有阻止他在科學探索的道路上不斷前行。他還喜歡高速駕駛輪椅，６０歲后依然無畏挑戰熱氣球、體驗零重力飛行，本色出演過多部影視劇……

如今，身為英國註冊投資與證券分析師的姜敖早已在倫敦創立了自己的公司，因為工作依然時常回劍橋。

「劍橋的巨星又隕落了一顆，」她說，「霍金在劍橋創造的神話讓世人相信，身體的缺陷阻止不了偉大靈魂的成就。」

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